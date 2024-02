Vasco vira sobre Botafogo, ofusca golaço de bicicleta e volta ao G4

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em um jogo com direito a golaço de bicicleta de Eduardo no Nilton Santos, o Vasco venceu o Botafogo de virada, por 4 a 2, voltou ao G4 e deixou o Alvinegro em situação delicada no Campeonato Carioca. O Alvinegro agora está fora da zona de classificação, faltando apenas duas rodadas para o término da Taça Guanabara e ainda com o clássico com o Fluminense pela frente.

Os gols da partida. Os tentos foram marcados por Galdames, Lucas Piton e Vegetti (2), para os vascaínos, e Eduardo (2), para os botafoguenses.

Como fica a situação na tabela? O Vasco foi aos 16 pontos e está na terceira colocação, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Nova Iguaçu, que tem 15 e joga contra o Audax, às 21h30. O Botafogo estacionou nos 14 e ainda pode ser ultrapassado por Portuguesa e Boavista, que também ainda jogam na rodada.

Medel manda recado. Suspenso por ter sido expulso contra o Fluminense, o zagueiro Medel "mandou um recado" subliminar. Presente no Nilton Santos, ele esteve em campo, antes da bola rolar, com uma camisa com a frase: "Resistiremos: contra tudo e contra todos". Tal frase foi usada pelo próprio Vasco para protestar contra a arbitragem deste Campeonato Carioca.

Botafogo vira a chave para a Libertadores. O Botafogo agora vira a chave para o jogo mais importante do primeiro trimestre: o duelo contra o Aurora, na Bolívia, pelo jogo de ida da chamada "Pré-Libertadores", oficialmente conhecida como segunda fase. A partida acontecerá nesta quarta-feira (21), às 21h30.

Semana de descanso. O Vasco terá uma semana de treinos e volta a campo somente no sábado, contra o Volta Redonda, no Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

O jogo

O Botafogo demonstrou superioridade no primeiro tempo. O Alvinegro conseguiu encurralar o Vasco no campo de defesa com toques rápidos e envolveu a defesa vascaína, que pareceu sentir as ausências de Medel e João Victor. O time de Tiago Nunes teve um gol anulado pelo VAR, fez outro e poderia ter feito mais, porém, sentiu o empate e o Cruzmaltino passou a explorar com certo perigo os contra-ataques.

Na etapa final, os times proporcionaram, talvez, o melhor jogo do Campeonato Carioca. Teve de tudo um pouco. Muitos gols, incluindo um golaço de bicicleta, e uma troca franca, que só quem ganhou foi o torcedor. O Vasco foi um pouco mais efetivo e se aproveitou de dois pontos do Botafogo: a desatenção alvinegra e o conhecido abatimento da equipe quando fica atrás do marcador.

Gols e lances

VAR anula gol do Botafogo. O Botafogo chegou a balançar a rede logo aos dois minutos do primeiro tempo, quando Victor Sá tabeçou com Tchê Tchê, infiltrou a área pela esquerda e tocou na saída de Léo Jardim. O VAR, porém, foi acionado e assinalou impedimento do atacante alvinegro.

Agora valeu! O Alvinegro voltou a balançar a rede aos 20, mas desta vez valeu. Eduardo tocou em Tiquinho, que fez o pivô e devolveu para o meia que, com muita categoria, chutou colocado, no canto esquerdo de Léo Jardim. Golaço do Botafogo!

Vasco empata! O Vasco reagiu oito minutos depois quando Payet mostrou toda sua categoria e deu lindo lançamento para Galdames. O chileno matou no peito, chutou, Gatito deu rebote e o próprio vascaíno empurrou para o gol. Foi o primeiro dele com a camisa vascaína.

Botafogo entra dormindo e Vasco vira! Logo no reinício da partida, o Botafogo entrou desconcentrado e o Vasco se aproveitou. Lucas Piton tabelou com David, recebeu de volta, invadiu a área e chutou de biquinho, enganando Gatito.

É pênalti! Em um lance bisonho, Gatito tocou para Hugo, que dominou mal, sofreu o bote e derrubou o lateral direito Paulo Henrique. O lance gerou muita dúvida se foi dentro ou fora da área, mas a arbitragem assinalou pênalti para o Vasco.

Vegetti amplia! O atacante Vegetti foi para a cobrança, bateu firme e fez o 3 a 1 para o Vasco. Foi o primeiro gol do argentino na temporada, que vivia uma seca.

Vegetti faz mais um! O Pirata desencantou de vez e fez mais quando Pumita cruzou na medida, ele escorou, a bola bateu no travessão, nas costas de Gatito e morreu de mansinho no fundo do gol.

BOTAFOGO 2 X 4 VASCO

Competição: Campeonato Carioca (9ª rodada da Taça Guanabara)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 18 de fevereiro de 2024, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Danilo Barbosa, Júnior Santos, Tchê Tchê, Emerson Urso (BOT); Galdames, Paulo Henrique, Puma Rodríguez (VAS)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Eduardo, aos 20 minutos do primeiro tempo (BOT); Galdames, aos 28 minutos do primeiro tempo (VAS); Lucas Piton, aos 0 minutos do segundo tempo (VAS); Vegetti, aos 22 minutos do segundo tempo (VAS); Vegetti, aos 37 minutos do segundo tempo (VAS); Eduardo, aos 40 minutos do segundo tempo (BOT)

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Tchê Tchê (Kauê) e Eduardo; Savarino (Júnior Santos), Victor Sá (Emerson Urso) e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Vasco: Léo Jardim; Rojas, Maicon e Léo; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Zé Gabriel (Praxedes), Galdames (Lucas Eduardo), Payet (Matheus Carvalho) e Lucas Piton; David (Adson) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.