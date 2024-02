Botafogo x Vasco: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

O Botafogo recebe o Vasco hoje (18), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

A partida será transmitida pela Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e canal GOAT (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo chega para o confronto com uma vitória que trouxa alívio na última rodada. O Glorioso venceu o Volta Redonda por 3 a 0, fora de casa, e quebrou uma série de três jogos sem um triunfo.

O Vasco, por sua vez, vem de uma sequência de três jogos sem perder. Na última rodada, o time comandado por Ramón Díaz empatou com o Fluminense por 0 a 0.

O retrospecto recente entre as equipes é de equilíbrio, mas com pequena vantagem para o Botafogo. O Alvinegro venceu três vezes nos últimos cinco encontros. Os outros dois duelos terminaram com vitórias do Vasco.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiqunho Soares. Técnico: Tiago Nunes

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Maicon, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Botafogo x Vasco - 9ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 18 de fevereiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e canal GOAT (YouTube)