Botafogo X Vasco: como foi feita a escolha do árbitro do clássico?

Do UOL, no Rio de Janeiro

Cercado de muita polêmica e pressionado, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães foi o escalado para apitar o clássico de hoje (18), entre Botafogo e Vasco, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Mas afinal, como foi feita a escolha do profissional para a partida?

Experiência e menos críticas no ano

O Vasco se recusou a participar da escolha, que foi feita pelo Botafogo e pela Ferj. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro adotou este critério nos clássicos para tentar minimizar as polêmicas, mas o Cruzmaltino não compareceu na sede da entidade em sinal de protesto.

O Vasco havia solicitado que o árbitro fosse Fifa e de fora do Rio. O pedido foi após demonstrar grande revolta após o empate em 0 a 0 com o Fluminense, onde se sentiu muito prejudicado. Nas críticas públicas e em forma de nota oficial, o clube salientou que havia sido a quarta partida consecutiva que sofreu com erros de arbitragem.

A Ferj ignorou o pedido e colocou um árbitro do Rio e que não faz parte da Fifa. Atualmente, a federação só possui um profissional no quadro internacional: Bruno Arleu de Araújo, mas o mesmo encontra-se com uma lesão no joelho.

Wagner Magalhães foi escolhido pela experiência e por ter sofrido menos críticas no ano. Aos 44 anos, ele pertence à categoria master da entidade e carrega muitos clássicos no currículo.

Botafogo não tem reclamações; Vasco tem algumas

A escolha por Wagner não gerou reclamações, mas nem por isso ele está a salvo de críticas do Vasco no Carioca. O árbitro apitou duas partidas do clube neste Campeonato Carioca, sendo que em uma o Cruzmaltino criticou bastante e em outra também gerou reclamações.

O árbitro apitou o jogo de estreia do Vasco e foi criticado por não ter expulsado um adversário. Na partida, o Cruzmaltino venceu por 2 a 0, mas o zagueiro Capasso sofreu uma cotovelada na parte traseira da cabeça do atacante Matheus Lucas e precisou levar pontos. Wagner do Nascimento Magalhães não aplicou cartão na jogada, mas, posteriormente, o jogador do time de Saquarema (RJ) foi denunciado no artigo de agressão do TJD e suspenso por quatro jogos.

Reclamações no clássico com o Flamengo. Em seguida, Wagner do Nascimento Magalhães apitou o clássico do Vasco com o Flamengo. Internamente, no Cruzmaltino, a avaliação geral é de que o árbitro foi bem, mas muitos contestam o pênalti dado ao Rubro-Negro no fim do jogo, em cima de Arrascaeta, que Gabigol desperdiçou com uma defesa de Léo Jardim. Este lance, porém, não gerou uma unanimidade.

Botafogo não tem reclamações. O Alvinegro, por sua vez, não possui reclamações em relação a Wagner do Nascimento Magalhães, segundo o diretor-executivo, André Mazzuco, que esteve na escolha da arbitragem na sede da Ferj. Há de se ressaltar, porém, que o árbitro ainda não apitou jogo do Botafogo neste campeonato, somente o VAR de amanhã, que será de Rodrigo Nunes de Sá. Ele esteve no clássico do Alvinegro com o Flamengo, mas, de acordo com o dirigente, ele não comprometeu.

Outros jogos. Wagner do Nascimento Magalhães ainda apitou, neste Campeonato Carioca, as partidas Fluminense 3 x 0 Nova Iguaçu e Nova Iguaçu 1 x 1 Boavista.