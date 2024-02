Botafogo x Vasco: Assista ao golaço de bicicleta de Eduardo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Entre os seis gols da vitória do Vasco por 4 a 2 sobre o Botafogo, hoje (18), no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca, o do alvinegro Eduardo, de bicicleta, aos 40 minutos do segundo tempo, foi o mais bonito disparadamente. Assista acima ao golaço do meia!