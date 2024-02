Bayern perde de virada e vê Leverkusen disparar na liderança do Campeonato Alemão

Na tarde deste domingo, o Bayern de Munique visitou o Bochum, no Estádio Vonovia Ruhrstadion, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, e perdeu por 3 a 2. Os gols da equipe mandante foram marcados por Asano, Schlotterbeck e Stoger, enquanto Musiala e Kane descontaram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe de Munique manteve a segunda colocação da competição com 50 pontos, mas viu o Leverkusen, que venceu na rodada, ampliar sua vantagem na liderança para oito pontos. O Bochum, por sua vez, chegou aos 25 pontos e pulou para a 11ª posição.

O Bochum volta a campo apenas no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), contra o Borussia Monchengladbach, pelo Campeonato Alemão. O próximo compromisso do Bayern é pela mesma competição e no mesmo dia, mas às 14h30, diante do RB Leipzig.

O Bayern de Munique abriu o placar com apenas 13 minutos da etapa inicial. Musiala recebeu pela direita, invadiu área, driblou o marcador e chutou em cima do goleiro. No rebote, Goretzka devolveu para o meia alemão, que desta vez não perdoou e encheu o pé para o gol.

O empate do Bochum veio aos 31 minutos. Em contra-ataque, Losilla encontrou bom passe para Asano, que entrou na área e finalizou cruzado para o fundo das redes. Não demorou muito para o time da casa virar o jogo, já que, aos 43 minutos, Stoger cobrou escanteio e Schlotterbeck subiu mais do que todos os adversários para cabecear ao gol.

A partida complicou de vez para os visitantes aos 31 minutos do segundo tempo. Upamecano recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo após derrubar Schlotterbeck dentro da área. Na cobrança de pênalti, Stoger não desperdiçou.

Ainda deu tempo de Kane diminuir o placar. Aos 40 minutos, Mathys Tel fez grande jogada pela esquerda e rolou para o camisa 9, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Freiburg x Eintracht Frankfurt

Também neste domingo, o Eintracht Frankfurt visitou o Freiburg, pelo Campeonato Alemão, e ficou no empate de 3 a 3. Ritsu Doan, Vicenzo Grifo e Michael Gregoritsch marcaram para os donos da casa, enquanto Omar Marmoush e Ansgar Knauff (2) fizeram para os visitantes.