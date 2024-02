Autora do gol do título do Corinthians, Duda comemora tricampeonato da Supercopa

O Corinthians conquistou neste domingo o tricampeonato da Supercopa do Brasil Feminina.

A equipe bateu o Cruzeiro por 1 a 0 na decisão, com gol de Duda.

A heroína do título corintiano comemorou a conquista após o apito final e afirmou que a equipe vai brigar por todos os campeonatos em 2024.

"É surreal a gente viver isso aqui. Parece rotina mas cada dia que estamos aqui é mais emocionante, mais vibrante. Só tenho a agradecer, à Deus, minha família, cada atleta e comissão, o Corinthians de modo geral, por poder proporcionar isso para cada atleta aqui dentro. Mais um ano começando com o pé direito, com título. Vai ser assim, o Corinthians vai brigar novamente por tudo. Foi um jogo gostoso, até o final, com VAR, mas graças a deus a gente pôde sair com o título novamente", comentou Duda.

Além de Duda, a atacante do Corinthians Milene também comemorou o título do Timão e exaltou o trabalho de Lucas Piccinato, técnico da equipe.

ELAS NÃO CANSAM DE GANHAR TÍTULOS!?? Tricampeão da Supercopa, tá? pic.twitter.com/EbWq60PWJI ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 18, 2024

"Isso mostra a força que é o Corinthians, um trabalho novo, totalmente diferente. A cada dia ele (Piccinato) consegue impor o pensamento dele, e dentro de campo a gente tenta desfrutar o máximo. Começar o ano com título é maravilhoso", disse Milene.

Byanca Brasil, craque do Cruzeiro, se mostrou orgulhosa pelo vice-campeonato do Cruzeiro.

A atleta ressaltou o quanto o apoio dos clubes e a visibilidade são fundamentais para o futebol feminino.

A jogadora também comentou sobre o gol anulado no final da partida.

"Não é sempre que temos tanta transmissão e visibilidade. Espero que isso seja um passo a mais para o futebol feminino. Sobre o gol, isso é muito pequeno para que o Cruzeiro está construindo. Queria muito esse título, mas mais do que isso, é o que o Cruzeiro está construindo para o futebol feminino. Que o futebol feminino tenha mais apoio e visibilidade, porque não estamos pedindo, merecemos isso", afirmou Byanca.