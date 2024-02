Autor do gol de empate do Corinthians contra Palmeiras, Garro valoriza ponto conquistado em Barueri

O meio-campista Rodrigo Garro, autor do gol de empate do Corinthians contra o Palmeiras neste domingo, valorizou o ponto conquistado na Arena Barueri. As equipes empataram em 2 a 2, e o camisa 16 se destacou com gol de falta nos acréscimos, deixando a igualdade com sabor de vitória para os visitantes.

"Feliz pelo time, nós viemos para ganhar, mas acabamos sofrendo dois gols. Não perdemos, é importante seguir pontuando, e não perder um clássico também é importante. Jogando com dois a menos, na casa do adversário, isso é positivo", comentou Garro na saída de campo.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois, o Timão recebe a Ponte Preta no domingo (25), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Com a igualdade no Derby, o Corinthians chegou aos 10 pontos, e segue na lanterna do grupo C do Paulistão. No clássico contra o Palmeiras, a equipe ganhou mais duas preocupações: Cássio e Yuri Alberto deixaram o gramado com dores e devem passar por exames médicos em breve.