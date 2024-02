Autor de gol no clássico, Piton destaca momento especial pelo Vasco e na vida pessoal

O lateral esquerdo Lucas Piton anunciou recentemente que vai ser papai e, neste domingo, foi importante para a vitória sobre o Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Aos 28 segundos da etapa final, o ala marcou o gol da virada, o Vasco assumiu o controle do jogo e construiu com propriedade o triunfo por 4 a 2, no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada.

"Primeiramente, agradecer a Deus por este momento que estou vivendo, tanto na minha vida profissional quanto na pessoal. O jogo de hoje foi uma vitória muito importante e fazer mais um gol com esta camisa é motivo de muito orgulho. Essa semana anunciei (que vai ser papai) e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai nascer bem e vai dar tudo certo", declarou Piton.

O lateral esquerdo chegou ao Vasco no ano passado e conseguiu se destacar justamente pelo aspecto ofensivo - ele deu sete assistências na última temporada, além de ter feito um gol. Em 2024, balança a rede pela primeira vez e já tem uma assistência.

Piton, assim, ajudou o Vasco a conseguir um resultado fundamental no Campeonato Carioca. O Gigante da Colina entrou no G4 e ganhou moral para ir à semifinal do torneio.