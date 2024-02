Atuações de Douglas Costa e Marquinhos contra o Madureira geram otimismo no Fluminense

A vitória do Fluminense sobre o Madureira por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, teve duas novidades. Douglas Costa fez seu primeiro jogo como titular, enquanto o recém-chegado Marquinhos estreou com a camisa do Fluzão.

O experiente Douglas Costa, de 33 anos, e o jovem Marquinhos, de 20 anos, são mais duas opções do Fluminense para o ataque. Um setor, por sinal, que está mais encorpado. O auxiliar Eduardo Barros, que comandou o time no lugar do suspenso Fernando Diniz, elogiou a dupla.

"São dois jogadores que vão nos ajudar muito no decorrer da temporada. Douglas Costa tem uma carreira que dispensa apresentações. Marquinhos é mais um dos jovens valores do futebol brasileiro", iniciou Eduardo Barros.

O auxiliar analisou a atuação de Douglas Costa e Marquinhos contra o Madureira:

"Douglas teve um primeiro tempo de bastante participação. Ele tentou muitas jogadas que geraram algum tipo de risco para o adversário. Ele incomodou bastante a defesa do Madureira. No segundo tempo, naturalmente, não conseguiu manter a mesma intensidade de jogo, até por isso a substituição. Marquinhos acabou de chegar. Considerando as duas atuações, acho que foram boas", completou.

Sábado de estreia! Bom te ver em campo com as nossas cores, Marquinhos!

Pela primeira vez como titular, Douglas Costa mostrou parte do repertório que tem. Além de buscar jogadas individuais pela ponta, ele também explorou os chutes de fora da área e deu trabalho para o Madureira.

Marquinhos, que chegou ao Fluminense por empréstimo (ele pertence ao Arsenal), foi acionado por Eduardo Barros aos 31 minutos da etapa final. O atacante ocupou o lado direito do ataque e buscou partir para cima da marcação.

Douglas Costa e Marquinhos, assim, aumentam o leque de opções do Fluminense para uma longa temporada. Por sinal, o Tricolor Carioca já tem decisão pela frente. Nesta quinta-feira, o Flu abre a Recopa Sul-Americana contra a LDU, em Quito.