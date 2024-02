Athletico-PR e Coritiba empatam, e Furacão segue líder do Paranaense

O clássico entre Coritiba e Athletico-PR terminou empatado neste domingo (18). Pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense, as equipes se enfrentaram no Couto Pereira e terminaram igualadas em 1 a 1. Gonzalo Mastriani marcou para o Furacão, enquanto o Coxa contou com um gol de Matheus Bianqui.

Na última rodada da primeira fase, o Coxa encara o Cascavel, no domingo. Antes disso, enfrenta o Águia de Marabá-PA, pela primeira fase da Copa do Brasil, na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA).

O Furacão, por sua vez, encerra sua participação na fase de grupos do Paranaense, às 16h (de Brasília), contra o São Joseense, na Ligga Arena.

Os gols do clássico

O Athletico-PR saiu na frente neste domingo. Julimar disparou pela direita e cruzou para a segunda trave. Canobbio se esticou para finalizar, mas parou em defesa de Pedro Morisco. No rebote, Gonzalo Mastriani apareceu livre para balançar as redes.

Pouco antes do intervalo, o Coritiba empatou. Natanael recebeu na linha de fundo, pela direita. O lateral direito cruzou para o meio e encontrou Matheus Bianqui, que desviou à queima-roupa para o pé da trave esquerda.