Após apresentar quadro de febre, Allan, do Flamengo, é diagnosticado com dengue

O Flamengo anunciou neste domingo que o meia Allan foi diagnosticado com dengue. O atleta apresentou quadros de febre e mialgia nos últimos dias, e os exames confirmaram a doença.

"O atleta Allan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada, que confirmaram diagnóstico de dengue", escreveu o perfil oficial do Flamengo na plataforma "X".

Com isso, Allan desfalcará o Flamengo no próximo compromisso da equipe, que acontece nesta terça-feira. O Rubro-Negro encara o Boavista, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã.

Allan já havia desfalcado o Flamengo no último jogo do time, contra o Bangu, na última quinta-feira. O meia teve lesão constatada após o duelo contra o Volta Redonda, em que atuou por 60 minutos.

O Flamengo emitiu um comunicado na última quarta-feira informando que Allan passaria por um controle de carga que o tiraria dos gramados por doze dias. Com a dengue, o prazo de recuperação deve aumentar.

Após a partida contra o Boavista, o Flamengo já começará a se preparar para o clássico diante do Fluminense, no próximo domingo. O time ocupa a segunda posição do Campeonato Carioca com 18 pontos, três a menos que o Tricolor.