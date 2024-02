Apesar de pouca minutagem, Gustavo Silva está nos planos da diretoria do Corinthians

O ponta Gustavo Silva, mas conhecido como Mosquito, está nos planos da diretoria do Corinthians. O atleta não vem tendo muita minutagem neste começo de temporada, mas é visto como um jogador importante para o elenco.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, neste momento, não há qualquer negociação envolvendo o atacante, que recentemente renovou seu vínculo com o Timão até meio de 2026. O jogador treina normalmente no dia a dia e foi relacionado para todos os duelos do Paulistão.

Gustavo participou de sete dos oito jogos do Corinthians em 2024, mas apenas uma vez foi titular, na derrota para o Grêmio Novorizontino por 3 a 1. O camisa 19 tem menos minutos em relação a nomes como Wesley, Romero, Pedro Raul e Yuri Alberto, que também ocupam o setor ofensivo.

Na última sexta-feira, Gustavo ainda ganhou mais uma concorrência com a chegada de Pedro Henrique, ex-Internacional. O camisa 15 atua como ponta, podendo ocupar os dois lados do campo, assim como Mosquito.

No Corinthians desde 2019, Gustavo Silva passou por alguns empréstimos e começou a se destacar no Timão a partir do segundo semestre de 2020. No final de 2022, o atleta sofreu lesão ligamentar no joelho e desde então não retomou o nível que o torcedor espera.