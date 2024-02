António Oliveira valoriza esforço dos jogadores após empate no Derby: "Essa é a cultura do Corinthians"

O técnico António Oliveira valorizou o esforço dos jogadores do Corinthians após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, neste domingo. O Timão sofreu dois gols do rival e buscou a igualdade nos minutos finais do Derby.

"O adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como equipe guerreira, batalhadora, nunca desistimos. Essa é a cultura do Corinthians. Eu, como técnico, diretoria e torcedores estamos muito orgulhosos deles", comentou António em entrevista coletiva.

O comandante reconheceu que o Corinthians cometeu algumas falhas no primeiro tempo, mas valorizou a imposição da equipe na reta final de jogo, com desvantagem no placar e numérica, já que Cássio foi expulso e Yuri Alberto deixou o gramado com dores na costela.

"Nesses jogos, contra equipes tão qualificadas, não podemos errar. E cometemos alguns erros, que deram possibilidade para eles, como no primeiro gol, e depois em uma situação de bola parada. Nesses clássicos, é o detalhe que determina. Vamos trabalhar para nos preparar melhor e ganhar jogos", comentou.

"Nossa intenção sempre foi discutir o resultado, competir contra o adversário, que eleva um jogo para uma dimensão física altíssima. Em alguns momentos tivemos méritos, em outras o adversário se sobressaiu. Fato é que tomamos conta dos últimos 20 minutos e fomos felizes. Parabéns aos jogadores, que não desistiram, especialmente aqueles que não entraram, que tiveram união. Enquanto treinador, isso me deixa extremamente satisfeito", complementou.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois, o Timão recebe a Ponte Preta no domingo (25), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Veja outros trechos da coletiva de imprensa de António Oliveira:

Como vocês pensam a sequência de jogos para se classificar no Campeonato Paulista?

"Nós, pelo menos desde que eu cheguei, vivemos dia a dia, jogo a jogo, e assim que vamos encarar cada treino e cada dia de preparação. Assim vamos nos preparar melhor para buscar vencer sempre.

O mais importante é a gente se preparar, descansar. Vamos ter tempo para trabalhar os próximos jogos do Paulista. Temos o Cianorte agora, adversário que merece muito respeito. E vamos trabalhar esse jogo de forma muito séria".

Situação de Yuri Alberto

"Sobre Yuri, ele vai ser avaliado, só teremos uma posição nos próximos dias. Esperamos que não seja nada grave, porque voltou a fazer aquilo que ele mais gosta, e que deixa ele feliz. Queremos que esteja bem para competir."

Fausto na vaga de Maycon

"Ninguém me força a colocar nada, eu penso e decido pela minha cabeça. Todos os torcedores para mim contam, são importantes. Todos passam pelo mesmo momento, de resgate de confiança. Conto com Fausto e com todos os outros. Aqui é sempre baseado no rendimento, minha forma de trabalhar é simples. Não há muito mais o que acrescentar.

Maycon sentiu desconforto na véspera do jogo e prefiro que ele não jogue um jogo do que fique parado em 10. Como vi que tínhamos gente para suprir, preferimos poupar o Maycon para esse jogo."

Atuação de Cássio

"Cássio tem uma história no clube, nunca se escondeu, sempre dá seu melhor. Não gosto de individualizar. Gosto de partilhar esse momento e dar valor à equipe, ela é o mais importante. É a equipe, o clube. É dessa forma que queremos crescer."