Abílio Diniz era são-paulino e descartou investir no clube do coração

Do UOL, no Rio de Janeiro

Abílio Diniz morreu neste domingo (18), aos 87 anos, por conta de uma insuficiência respiratória. Famoso pelo império alimentício que criou com o Grupo Pão de Açúcar, o empresário era torcedor fanático do São Paulo e chegou a se envolver na vida política do clube.

O que aconteceu

Abílio fez parte do Conselho Consultivo do São Paulo. O grupo tinha papel de propor ideias e analisar iniciativas, além de facilitar contatos entre empresas e o clube, mas não exerceu papel executivo ou de participação na gestão. O publicitário Roberto Justus também integrou.

O empresário, porém, teve atritos com dirigentes e se afastou. Sua reaproximação nos bastidores ocorreu na eleição de Julio Casares. Diniz ajudou o atual presidente do São Paulo a se eleger no primeiro pleito, em 2020.

O empresário cobrava profissionalismo do São Paulo nos últimos anos. Ele reclamava abertamente dos erros administrativos que levaram o Tricolor a entrar em problemas financeiros.

Abílio, porém, deixou claro que nunca teve intenção em investir no clube. O motivo, segundo ele, era não ter o sentimento de que estaria comprando um lugar no São Paulo:

Eu tenho um envolvimento com o São Paulo, ajudei a eleger o Julio Casares. Agora, eu não ponho dinheiro no São Paulo de jeito nenhum, primeiro porque estaria comprando um lugar no São Paulo e não faço isso de jeito nenhum

Abílio Diniz, ao "Flow Podcast"

Fundou o Audax

Abílio Diniz também teve outra ligação com o futebol ao fundar o Audax. O projeto teve início em 2004, ainda com o nome de Pão de Açúcar Esporte Clube e, inicialmente, era só para as categorias de base. O trabalho, porém, foi ganhando corpo, chegou aos profissionais e se desenvolveu, inclusive ganhando a filial no Rio de Janeiro.

O Audax, porém, foi vendido em 2013. A decisão não partiu de Abílio e, sim, do grupo francês Casino, que controlava o Pão de Açúcar. O empresário, na época, foi contra a decisão e deixou claro isso em suas redes sociais:

Lamento a decisão do Casino de colocar à venda o Audax, um projeto vitorioso com uma história única. Começou como projeto social e chegou às primeiras divisões do campeonato carioca e paulista sem perder este foco na formação de cidadãos

Abílio Diniz, em seu Twitter, sobre a venda do Audax, em 2013

Goleiro na infância

Abílio Diniz se aventurou como goleiro na infância. Ele adotou esta posição quando ainda morava no bairro do Paraíso, na Zona Sul de São Paulo.

Pai de João Paulo Diniz, que faleceu em 2022, o empresário também se aventurou em outros esportes. Ao longo de sua adolescência e juventude, ele treinou judô, boxe, capoeira e levantamento de peso.

O velório de Abílio Diniz será no estádio do Morumbis. Ele acontecerá nesta segunda-feira (19), das 11h às 15h, e será aberto ao público. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos.