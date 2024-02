Abel fala em "sentimento de derrota" após empate no Derby e reconhece bom jogo do Palmeiras: "Merecíamos outro resultado"

Neste domingo, o Palmeiras tomou um banho d'água fria ao empatar por 2 a 2 com o Corinthians, na Arena Barueri, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. O time mandante tinha a vitória nas mãos até os minutos finais do segundo tempo, enquanto o adversário teve o goleiro expulso e outro jogador fora por sentir dores. O técnico lamentou o empate, mas enfatizou a intensidade de sua equipe na maior parte do jogo.

"Sentimento de derrota. Concordo que as substituições poderiam ter sido diferentes. Estamos à espera de que aconteçam de uma maneira e poderiam ser de outra. Os gols que sofremos, foi um cruzamento atrasado que o Yuri fez gol sem pressão, tem que ter pressão do zagueiro e o segundo, é o que é. Já falei que o futebol é mágico por isso, só acaba quando termina. Concordo que houve um jogo realmente um jogo até os 87 minutos. Não é de agora, é de outros jogos, produzimos muito para o número de gols que deveríamos ter feito e não fizemos e o futebol é assim. Fizemos jogo intenso, criamos muitas oportunidades, não deixarmos o adversário sequer jogar. Uma do Enrick no final do primeiro tempo, outra do Flaco, depois no segundo tempo um gol bem anulado", disse.

"Chamo de competência, outros culpam o treinador, outros chamam de sorte ou azar. O sentimento é de derrota porque poderia ter acabado com outro resultado. A eficácia é um elemento muito importante e fizemos 87 minutos com categoria. Quando poderíamos ter construído outro tipo de resultado, mas é assim. Uma falta, outra, uma segunda falta, uma bola que quase entra no último segundo. Em cinco minutos o jogo mudou. Não perdemos, mas o sentimento é de derrota por mais dos volumes que fizemos", seguiu.

O Palmeiras abriu o placar com Endrick, no final do primeiro tempo, e viu Flaco López ampliar na segunda etapa. O Verdão segurou o 2 a 0 até os 42 minutos do segundo tempo, quando Yuri Alberto diminiu. Depois, com dois a mais em campo, o Alvvierde não conseguiu evitar o empate, que saiu em cobrança de falta de Rodrigo Garro.

Para Abel Ferreira, esse, porém, foi o melhor jogo do Palmeiras contra o Corinthians desde sua chegada ao time. O treinador comentou a intensidade da equipe, pelo menos durante os 87 minutos do jogo.

"Se falarmos em cima de todas as emoções, é normal, mas o torcedor não sofre mais que nós porque conheço nossos jogadores. Esperar que a equipe mantenha essa pressão, intensidade, e ao invés de fazer dois que faça três ou quatro. Parabéns ao adversário, não tenho muita coisa a dizer. Podemos discutir a sorte ou azar. Futebol é um jogo e tem isso. Fizemos um jogo até os 87 minutos e depois acontecem coisas que mudam. O futebol é mágico por isso mesmo, muitas vezes o resultado toma conta dele. Se me perguntas se é um resultado justo, pelo esforço que o adversário fez nos últimos minutos, mas volume foi absurdo. Desde que sou treinador do Palmeiras, não me lembro de fazer um jogo contra o Corinthians nessa intensidade, mas nada disso conta agora. O que conta é o resultado, empatamos. A mim não me satisfaz porque merecíamos outro resultado. O adversário conseguiu fazer dois gols e conseguiu chegar ao final do jogo com um goleiro que não é o goleiro e no último segundo do jogo tirou uma bola em cima da linha", finalizou.

Com este resultado, o Verdão perdeu a chance de assumir a liderança do Estadual. Assim, a equipe fica com 18 pontos, na ponta do Grupo B. Apesar do amargo resultado, o time segue invicto na competição, com cinco vitórias e três empates. A equipe retorna a campo no próximo sábado, contra o Mirassol, pela décima rodada do Estadual.