5 questões que Carpini pode resolver em rara semana livre no São Paulo

O técnico Thiago Carpini comemorou muito a semana livre de treinos no São Paulo após o empate contra o Red Bull Bragantino, ontem (17), no MorumBis, no terceiro jogo seguido sem vitória no Paulistão.

Com mais tempo para ele treinar, o UOL preparou uma lista de 5 questões que o comandante do São Paulo pode resolver durante a primeira semana livre desde o começo da temporada. O próximo jogo do Tricolor só acontece no próximo domingo (25), contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa.

1 - Lateral direita

O São Paulo sofreu muito contra o Bragantino pelo lado direito da defesa. O volante Bobadilla atuou improvisado pela segunda vez na função, e, dessa vez, não deu muito certo. O meio-campista penou com as subidas dos atacantes do Massa Bruta, que construiu seus dois gols por ali. Titular da posição, Rafinha está lesionado e não deve retornar imediatamente. Na coletiva após a partida, Carpini ventilou a possibilidade do retorno de Igor Vinícius, que se recupera de um edema na coxa direita. Outro reserva da posição, Moreira tem lesão na coxa direita.

Temos que aproveitar ao máximo essa semana e com a possibilidade real dos retornos do Igor, do Welington Rato e do Lucas. Imagina se eu estou comemorando.

2 - Lesões

Carpini resumiu em uma frase sua preocupação de momento no Tricolor: "Meu sonho é ter o elenco todo à disposição". Com sete jogadores no departamento médico, ele ainda não conseguiu repetir as escalações e tem buscado alternativas, mas o time tem mostrado falta de entrosamento com tantas modificações.

O São Paulo teve um início de temporada muito difícil e desgastante. O nível de concentração e o desgaste físico são muito grandes nesse início de temporada e o reflexo é esse — sete jogadores no DM, quatro ou cinco com participação muito grande no time, jogadores importantes para o nosso processo.

3 - Zaga reserva

Carpini também terá que resolver uma situação na zaga. O treinador não poderá contar com a zaga titular contra o Guarani. Diego Costa recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino e está suspenso, enquanto Arboleda foi expulso. Assim, Alan Franco e Ferraresi surgem como principais opções, mas Carpini precisará trabalhar muito o sistema defensivo tricolor, que já ficou muito exposto no empate no MorumBis.

4 - Erick e Ferreirinha titulares?

Com Nikão criticado e Rato se recuperando de lesão, dois nomes se destacaram nos dois últimos jogos do São Paulo: Erick e Ferreirinha. O primeiro mudou o jogo contra o Bragantino depois que entrou - fez o primeiro gol e deu assistência para o segundo, marcado por Calleri. Já Ferreira deu muito trabalho ao Massa Bruta e foi o jogador mais criativo do time até a entrada de Erick. Os dois ganharam moral com o professor e devem ganhar mais espaço no time nos próximos jogos.

São dois atletas que nos dois últimos jogos me chamaram muito a atenção. Fico muito feliz pelo Ferreirinha, era um cara que precisava dessa sequência de jogos. Em relação ao Erick, a expectativa era muito grande, o conheço muito bem, enfrentei ele duas vezes pelo Ceará, o Erick se credencia a ser um cara importante para temporada. Precisamos de todos, são surpresas boas que acontecem, não só o jogo de hoje, como o anterior, me deixou muito feliz. Ganhamos mais duas grandes opções.

5 - Descanso físico e mental

Com o São Paulo há três jogos sem vencer, Carpini tem muito trabalho a fazer, mas precisará dosar a carga pensando no descanso dos jogadores. Afinal, o número de atletas no DM também é sintoma de um início de temporada marcado pelo título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e os clássicos já disputados contra Corinthians e Santos. Tudo isso com apenas nove rodadas do Paulistão.

Carpini chegou a dizer que alguns de seus titulares que entraram em campo contra o Bragantino foram "guerreiros".

Calleri, Pablo Maia, Alisson, o Diego, Arboleda, Welington, só estavam no campo porque são eles. E eles são muito guerreiros, muito valentes. Não treinamos de quarta para cá. O cansaço após o Santos foi o mais acentuado de toda a temporada.

Se tem uma pessoa que está comemorando muito uma semana aberta, sou eu. Pelo descanso e para poder recuperar mentalmente o desgaste dessa sequência de jogos.

