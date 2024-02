Yamaguchi vira motorista de aplicativo à espera de nova chance no boxe

Yamaguchi Falcão, 34, trocou temporariamente o ringue pelo volante. O medalhista de bronze em Londres-2012 se tornou motorista de aplicativo no Espírito Santo, enquanto uma nova luta não aparece.

O irmão de Esquiva Falcão recorreu ao novo trabalho há menos de um mês para poder se sustentar. Ele não luta há quase um ano e ficou sem patrocinador.

Tive que procurar uma maneira de colocar o pão na mesa. A rotina hoje está sendo bem pesada, porque dou aula de boxe também. Quando eu saio da aula, já vou fazendo as corridas nos intervalos e nas folgas Yamaguchi Falcão, ao UOL

A rotina de Yamaguchi começa às 7h da manhã e termina apenas às 22h, quando dá a última aula do dia. "São pelo menos 12h de trabalho dirigindo".

O boxeador é conhecido por todos que embarcam no seu carro. Alguns chegam a duvidar se realmente é ele, ou acham que pelo sobrenome seria um motorista japonês na condução do veículo.

Essa troca, esse contato com os passageiros falando sobre mim e me incentivando, isso me dá inspiração. Eu conto a minha história para eles, as pessoas gostam de saber e assim a viagem fica mais leve, o clima é bem bacana Yamaguchi Falcão

Esquiva (e) e Yamaguchi (d) foram medalhistas em Londres. Eles não se falam há 5 meses Imagem: REUTERS/Cadu Gomes

Yamaguchi tenta voltar aos tempos de glória sem a ajuda do irmão. Ele não fala com Esquiva há cinco meses, desde uma confusão entre os dois em um evento do Jungle Fight.

"Não troquei mais ideia com ele, não tenho nada contra ele. Ele fez um vídeo pedindo desculpa, mas acho que não foi real, porque se quisesse me pedir desculpa, ele me ligaria. (...) O dia que ele me ligar, eu vou atender e vou desculpá-lo. Não tenho mágoas dele"

O irmão mais velho da família Falcão projeta o futuro em uma nova divisão. Ele não luta desde abril do ano passado, quando perdeu a disputa do cinturão da Associação Mundial de Boxe para o cubano David Morrell.

"Hoje eu estou com foco de querer baixar a minha categoria. Atualmente sou supermédio, uma categoria dura, lido com adversários mais fortes que eu, grandes. Indo para baixo, eu acredito que teria uma nova oportunidade"

Eu tenho grandes chances de me tornar ainda campeão mundial. Eu vou ser campeão mundial. Isso que eu estou passando hoje é apenas uma fase. Tenho fé que a oportunidade vai chegar