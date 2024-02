Vasco pede impugnação de clássico com o Fluminense por erros de arbitragem

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco solicitou ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) a impugnação do clássico com o Fluminense. O pedido se dá depois dos erros de arbitragem vistos pelo cruz-maltino no confronto.

O que aconteceu

O Vasco coloca como principal objetivo anular os efeitos dos cartões aplicados. Isso porque teriam sido dados "em desacordo com as regras" e "geraram consequências danosas ao clube."

O clube diz reforçou um compromisso de melhorar o Carioca. "Trabalhar em parceria com clubes e federações na melhoria da qualidade da arbitragem de forma perene e sustentável pelo bem do futebol e campeonato carioca", diz o comunicado.

Os erros de direito que vem sendo praticados de forma sistêmica pela arbitragem são graves, dão conta de um desconhecimento dos protocolos e regras do futebol por parte dos árbitros e contaminam a integridade dos resultados e o potencial do campeonato em si

O Vasco avalia que foi prejudicado nos últimos quatro jogos do Campeonato Carioca. O clube emitiu uma nota oficial em tom de revolta após o empate em 0 a 0 com o Fluminense, na última quarta-feira (14).

Com a ausência do Vasco, a Ferj e o Botafogo definiram o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães para o clássico deste domingo (18) no Nilton Santos. Rodrigo Nunes de Sá comandará o VAR.

O Vasco enviou um ofício solicitando um árbitro Fifa e de fora do Rio de Janeiro. O pedido não foi acatado pela Ferj. O Cruzmaltino, então, decidiu não comparecer na reunião.