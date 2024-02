Vasco libera o zagueiro Manuel Capasso para o Olímpia por empréstimo

O argentino Manuel Capasso perdeu espaço no elenco do Vasco. O jogador foi liberado para acertar com o Olímpia, do Paraguai, um empréstimo até o final do ano.

O Vasco trouxe vários reforços para esta temporada. Com isso, o elenco cruzmaltino ficou com muitas opções para alguns setores. Por isso, a diretoria vem buscando negociar alguns jogadores que não fazem parte dos planos do técnico Ramón Díaz. Um dos casos é o zagueiro Manuel Capasso.

O argentino perdeu espaço no elenco do Vasco. Capasso não viajou com o grupo principal para a pré-temporada e atuou apenas nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Manuel Capasso chegou ao Vasco no começo de 2023 por cerca de sete milhões de reais. O jogador de 27 anos entrou em campo 16 vezes e marcou dois gols. O zagueiro ainda tem contrato com o clube carioca até o final de 2025.

Nos últimos dias, os vascaínos acertaram as saídas de Orellano (Cincinatti-EUA) e Barros (Amazonas-AM). Mais jogadores devem deixar o clube nos próximos dias.

O Vasco volta a campo neste domingo quando enfrenta o Botafogo, às 16 horas (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.