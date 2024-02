Vasco exigirá árbitros Fifa e de fora do Rio após revolta com arbitragem

Uma das medidas que o Vasco adotou após demonstrar revolta com a arbitragem foi a exigência de árbitros Fifa e de fora do Rio de Janeiro em seus jogos.

O que aconteceu

O pedido é para que essa medida já seja adotada neste domingo, contra o Botafogo. O clube ainda ressalta que se não haja tempo hábil para tal, o clássico seja reagendado. O ofício já foi enviado à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

O Vasco avalia que foi prejudicado nos últimos quatro jogos do Campeonato Carioca. O clube emitiu uma nota oficial em tom de revolta após o empate em 0 a 0 com o Fluminense, na última quarta-feira (14).

O Cruzmaltino recusou o convite da Ferj para analisar as imagens do clássico. No comunicado à imprensa, informou que iria buscar "os meios oficiais, formais e legais para garantir uma arbitragem justa e necessária à continuidade do campeonato".

A Ferj divulgou um relatório que concluiu que não houve erros nos lances reclamados. Internamente, porém, o Vasco contesta os métodos de análise adotados pela empresa contratada pela federação, a Good Game, avaliando que algumas jogadas cruciais foram ignoradas pelo sistema, que utiliza a Inteligência Artificial como mecanismo base.

Há uma reunião na Ferj, hoje (16), para a escolha da arbitragem de Botafogo x Vasco, neste domingo (18). O UOL perguntou ao Vasco se o clube se fará presente, mas até o fechamento desta reportagem ainda não havia recebido uma resposta. Caso haja um posicionamento, a matéria será atualizada.

Veja o comunicado do Vasco à imprensa

"O Vasco da Gama enviou ofício à FERJ solicitando arbitragem FIFA de fora do Rio para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo.

Caso não haja tempo hábil para tal o Vasco solicita o reagendamento da partida para que o pedido, que visa a melhoria da qualidade e a garantia de uma arbitragem justa, seja atendido.

O clube reafirma o seu compromisso de trabalhar em parceria com a FERJ para buscar meios de melhorar a qualidade da arbitragem de forma sustentável e perene para as próximas competições".