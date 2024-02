Vasco entra com pedido de impugnação de jogo contra o Fluminense

O Vasco entrou em rota de colisão com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro após o clássico contra o Fluminense. Os cruzmaltinos se sentiram prejudicados pela arbitragem de Bruno Mota Correia e entraram com um pedido de impugnação da partida.

O clube soltou uma nota em suas redes sociais.

"O Vasco da Gama reitera seu compromisso de trabalhar em parceria com clubes e federações na melhoria da qualidade da arbitragem de forma perene e sustentável pelo bem do futebol e Campeonato Carioca. No sentido de corrigir equívocos de forma transparente e justa, informa que protocolou no TJD pedido de impugnação da partida contra o Fluminense a fim, prioritariamente, de anular os efeitos dos cartões aplicados, em desacordo com as regras, que geraram consequências danosas ao clube", escreveu.

"Os erros de direito que vêm sendo praticados de forma sistêmica pela arbitragem são graves, dão conta de um desconhecimento dos protocolos e regras do futebol por parte dos árbitros e contaminam a integridade dos resultados e o potencial do campeonato em si", completou.

A nota sobre a impugnação vem pouco tempo depois do Vasco pedir um árbitro nível Fifa, de fora do Rio de Janeiro, no clássico deste domingo contra o Botafogo. O pedido foi negado pela FFERJ nesta sexta-feira.

A entidade anunciou o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães para a partida contra os alvinegros. O confronto é direto por um lugar na zona de classificação para as semifinais do Estadual. Os cruzmaltinos estão em quinto, com 13 pontos, apenas um atrás dos alvinegros.

O Vasco vem se sentindo prejudicado pela arbitragem no Campeonato Carioca. Os cruzmaltinos reclamaram de lances dos jogos contra Bangu e Nova Iguaçu, quando a equipe empatou com o primeiro e foi derrotada pelo segundo.