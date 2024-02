Tite evita falar em lua de mel no Fla e foge de comparação com ex-técnicos

Do UOL, no Rio de Janeiro

Tite evitou falar em lua de mel e fugiu de comparativos com outros treinadores após a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Bangu. O técnico foi abraçado pelos rubro-negros em Aracaju.

Não quero usar o termo lua de mel. Não quero fazer comparativos. Vou usar palavras que o presidente usou no ônibus, ele falou da formação dele em colégios estaduais e disse que quer devolver para a vida aquilo que recebeu. Talvez no futebol eu queira devolver para os torcedores um pouco do que o esporte, a vida e meus pais me deram como educação. Quero retribuir de alguma forma. Tite, em entrevista coletiva

O que mais ele disse

Jogos fora do Rio: "Confesso que o calor humano que a gente tem sido recebido nos lugares é surpreendente. O torcedor tem um carinho de ver seus ídolos, um comportamento de uma equipe que é competitiva e leal. É forte. Não só pela grandeza da equipe, mas pelos comportamentos que tem e passa para a garotada para saber que, para vencer no futebol, não precisa ser expulso, deixar a perna, apelar. Só jogar e ser melhor. Gosto de equipe disciplinada. E esse processo todo é de construção que passamos fora do futebol, da necessidade de vencer, da grandeza do Flamengo, o meu cargo só vou manter se vencer e for campeão. Tudo isso atrelado ao aspecto da forma de jogar. Uma equipe que gosta de bola e compete de forma leal."

Sem sofrer gols: "Ninguém faz testes no Flamengo, são oportunidades que surgem para atletas que estão trabalhando, sejam mais experientes ou da base. Pela qualidade que cada um tem. Não é a defesa que deixa de levar gol, é um time que é equilibrado. Sabe conjuntamente fazer três gols, tem uma média de mais de dois gols por jogo, um número altíssimo de finalizações, a equipe que mais rouba bolas dentro do campo adversário no campeonato e que coloca um volume grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. Associado a isso, não toma gol. A equipe faz e deixa de tomar. Esse equilíbrio que a gente busca"

Bruno Henrique: "A velocidade do Bruno é impressionante. Vê como é importante. Tem o Cebola com um jogo mais apoiado e vertical, mas não tão de velocidade como o BH. Daqui a pouco pode usar tanto de um lado como do outro o Cebolinha, o Luiz Araújo e também agora o BH se adaptando à esquerda."

