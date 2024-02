Técnico do Tottenham desmente rumores de possível ida ao Liverpool

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador Ange Postecoglou desmentiu que ela seria uma das possíveis opções para o comando técnico do Liverpool. O australiano era torcedor do clube de Anfield na infância e poderia assumir o clube no meio do ano, com a saída de Jurgen Klopp. Apesar disso, Postecoglou confirmou que tem um longo caminho a percorrer com o Tottenham:

"Ainda temos um longo caminho a percorrer em termos do futebol que queremos jogar, da equipe que queremos ser e do elenco que queremos ter." disse.

Postecoglou chegou ao Tottenham no dia 6 de junho do ano passado e impressionou a Inglaterra com seu futebol ofensivo, algo que o Spurs não tinha desde 2020. Desde que assumiu, a equipe marcou ao menos um gol em todos 24 os jogos do Campeonato Inglês.

Por mais que tenha contrato até o meio de 2028, Postecoglou não deu garantias que continuará no Tottenham, justificando que a decisão não depende dele. Além disso, afirmou que está focado em terminar bem a temporada com os Spurs:

"A realidade é que a maior parte está fora de nossas mãos. No momento, trata-se de terminar a temporada forte com o Tottenham e garantir que estabelecemos uma base sólida para quem queremos ser nos próximos anos. Isso só poderá acontecer se eu estiver totalmente concentrado no que estes 14 jogos podem trazer para nós." completou.