Super Rugby Américas marca início de preparação do Brasil por vaga na Copa do Mundo

O fim de semana vai marcar o início da temporada 2024 do Super Rugby Américas, principal liga profissional do continente. Criada em 2021, a competição reúne sete equipes, de seis países, incluindo os Cobras, franquia administrada pela Confederação Brasileira de Rugby. A estreia será neste sábado, contra o Peñarol (Uruguai), às 15h (de Brasília), no estádio Du Cambusano, em Jacareí (SP)

Onde assistir:



O evento contará com transmissão ao vivo da ESPN3 e do Star+.

A liga é a oportunidade única para os atletas brasileiros enfrentarem os principais atletas das Américas e encarada também como o início da preparação para a Copa do Mundo de Rugby 2027. Afinal, os Cobras contam com a base da seleção que disputará as eliminatórias a partir deste ano e buscará a inédita classificação para uma das maiores competições esportivas do planeta.

"O Super Rugby Américas oferece jogos de altíssimo nível para os nossos atletas. Será uma temporada muito intensa e queremos desenvolver o time que jogará as eliminatórias da próxima Copa do Mundo", afirma o treinador dos Cobras, o neozelandês Josh Reeves.

Além de Reeves, a comissão técnica conta ainda com o uruguaio Emiliano Caffera, treinador da seleção brasileira. No elenco de 36 atletas, a dupla procurou montar um time que mesclasse juventude e experiência, além de trazer o reforço de seis atletas estrangeiros (cinco argentinos e um colombiano) exclusivamente para a competição.

"A expectativa é boa. Temos feito uma boa preparação, o time está com uma energia excelente e tenho certeza que vamos apresentar evolução em relação aos últimos anos", diz o argentino Franco Carrera.

Após a estreia contra o Peñarol, os Cobras voltam a jogar em Jacareí nos próximos dois sábados. No dia 24 de fevereiro, às 16h, o adversário será o Dogos (Argentina), enquanto em 2 de março, às 15h, a equipe terá pela frente o Selknam (Chile). Na primeira fase da competição, as sete franquias se enfrentam em turno e returno, com os quatro mais bem classificados avançando às semifinais. A final ocorre em jogo único, no dia 14 de junho.