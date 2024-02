Stephanie Balduccini fica em sexto no Mundial nos 100m livre; Brasil classifica revezamento para Paris

A jovem Stephanie Balduccini participou da final dos 100m livre em sua primeira experiência no Campeonato Mundial de Desportes Aquáticos. Na competição realizada em Doha, no Catar, a brasileira fez a melhor marca pessoal nesta sexta-feira, mas não conseguiu entrar no pódio.

Stephanie Balduccini nadou os 100m livre em 54s05, conseguindo a sexta colocação. A holandesa Marrit Steenbergen faturou o ouro na prova, seguida por Siobham Haughey, de Hong Kong, e Shauna Jack, da Austrália.

Em outra final do dia em Doha, Gabrielle Assis conseguiu uma vaga entre as oito melhores dos 200m peito e terminou na sétima colocação (2min25s66), em mais uma prova vencida por uma holandesa. O ouro foi para Tes Schouten, com a norte-americana Kate Douglass em segundo lugar e a canadense Sydney Pickrem na terceira colocação.

Por fim, o Brasil está garantido nos Jogos Olímpicos de Paris em mais uma prova de revezamento. O 4x200m livre masculino cravou 7min11s79 e terminou em nono lugar no Mundial.