Sem Vasco, Ferj e Botafogo definem árbitro Wagner do Nascimento Magalhães

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com a ausência do Vasco, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e o Botafogo definiram o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães para o clássico deste domingo (18) no Nilton Santos. Rodrigo Nunes de Sá comandará o VAR.

O que aconteceu

O Vasco enviou um ofício solicitando um árbitro Fifa e de fora do Rio de Janeiro. O pedido não foi acatado pela Ferj, que respondeu alegando que a solicitação "evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos".

O Cruzmaltino, então, decidiu não comparecer na reunião. O Botafogo esteve representado pelo diretor executivo, André Mazzuco, e pelo diretor de comunicação, Júlio Gracco.

Wagner do Nascimento Magalhães e Rodrigo Nunes de Sá trabalharam no empate em 0 a 0 entre Vasco e Flamengo. Nesta partida, não houve maiores reclamações por parte dos clubes.

A Ferj conta, atualmente, apenas com Bruno Arleu de Araújo como árbitro Fifa em seu quadro. O profissional, porém, está em fase final de uma recuperação no joelho e vive a expectativa de estar apto para as semifinais do Campeonato Carioca.

Vasco pede impugnação de jogo com o Flu

O Vasco informou ter pedido a impugnação da partida contra o Fluminense, na última quarta-feira (14). A solicitação foi protocolada no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ). O comunicado foi divulgado nas redes sociais do clube minutos depois da escolha da arbitragem para o clássico com o Botafogo.

O Cruzmaltino coloca como principal objetivo anular os efeitos dos cartões aplicados. Isso porque teriam sido dados "em desacordo com as regras" e "geraram consequências danosas ao clube".