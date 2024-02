Sem reforços engatilhados, São Paulo não deve ter novidades na lista de inscritos do Paulistão

O São Paulo tem até o fim desta sexta-feira para inscrever novos atletas na Lista A do Campeonato Paulista. Perto do fim do prazo, o clube não tem nenhum reforço engatilhado e não deve ter novidades.

O clube tem duas vagas a serem preenchidas. O prazo de inscrição é válido para a primeira fase da competição. Após este período, caso se classifiquem ao mata-mata, os times poderão fazer até quatro mudanças.

Todos os atletas que treinam no CT da Barra Funda e fazem parte do elenco estão inscritos no Estadual. Só dois deles estão de fora: o volante Luan e o meia James Rodríguez, que pediu para deixar o clube e deve rescindir o vínculo nos próximos dias.

Já Luan poderia ser inscrito e, consequentemente, testado pelo técnico Thiago Carpini na reta final da fase de grupos do Paulistão. No entanto, conforme apurou a Gazeta Esportiva, isso não deve acontecer. Ele ainda espera por uma definição do seu futuro, que não deve ser no Tricolor.

Outro que não faz parte da relação de atletas do São Paulo para o Paulistão é o meia Rodrigo Nestor, em recuperação de uma cirurgia no joelho. A tendência é que ele seja inscrito apenas no mata-mata, caso esteja disponível e se o time confirmar a classificação à próxima fase.

Busca por reforços não evolui

A diretoria do São Paulo buscava reforços para a equipe, mas esbarrou na dificuldade de mercado. O clube almejava contratar um camisa 9 para ser o substituto imediato de Calleri, um zagueiro canhoto e outro lateral esquerdo, para suprir as perdas de Beraldo e Caio Paulista, respectivamente.

Entretanto, nenhuma negociação avançou. Em meio a desfalques importantes, como os de Lucas e Wellington Rato, o técnico Thiago Carpini tem utilizado aqueles que estão à disposição no elenco.

No momento, a posição que mais preocupa é a ala direita. Sem Igor Vinícius, Rafinha e Moreira, Carpini tem apenas uma opções para o setor: o jovem Igor Felisberto, de apenas 16 anos. No clássico contra o Santos, Bobadilla foi quem exerceu a função de maneira improvisada.

Em busca da reabilitação, o São Paulo encara o Red Bull Bragantino às 18h (de Brasília) deste sábado, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A equipe vem de duas derrotas consecutivas e busca reverter este cenário.