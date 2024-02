Sébastien Haller tem lesão confirmada e desfalca o Borussia Dortmund por várias semanas

O Borussia Dortmund confirmou, nesta sexta-feira, a lesão do atacante Sébastien Haller. O atacante se machucou durante a final da Copa Africana de Nações.

Haller foi uma peça fundamental para a Costa do Marfim na conquista do título da Copa Africana de Nações. O atacante marcou o gol da vitória na semifinal diante da República Democrática do Congo e depois fez o gol do título diante da Nigéria.

Minutos depois de marcar o gol na decisão, Haller teve que ser substituído com dores. De volta ao Borussia, o clube alemão confirmou a lesão no tornozelo do jogador e informou que ele será desfalque por "várias semanas".

Essa foi a mesma lesão que tirou o atleta dos campos em dezembro do ano passado. No anúncio publicado nas redes sociais o Dortmund desejou uma boa recuperação ao jogador.

Nessa temporada, com a camisa do Borussia, Haller participou de 14 jogos e marcou dois gols. O marfinense está no clube desde julho de 2022. Ao todo tem 36 jogos, 11 gols e cinco assistências pelo clube alemão.

O Borussia Dortmund volta a campo neste sábado, às 11h30 (de Brasília), diante do Wolfsburg pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.