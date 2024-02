São Paulo x Bragantino: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

O São Paulo entra em campo neste sábado em duelo contra o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), no Morumbis.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Tricolor enfrenta um momento de desconfiança da temporada. Com o último revés para o Santos, por 1 a 0, a equipe desabou na classificação geral do Paulistão, mas segue na liderança do Grupo D, com 13 pontos.

Para reverter o cenário, o técnico Thiago Carpini terá algumas baixas importantes. O lateral direito Moreira, com um edema na coxa direita, deve desfalcar o time por uma semana. Além dele, Wellington Rato, Lucas, Rafinha e Rodrigo Nestor, também machucados, estão de fora.

O lateral direito Igor Vinícius avançou na recuperação de uma lesão na coxa nesta semana, mas ainda é dúvida. Caso ele não fique à disposição, Carpini pode promover a estreia do garoto Igor Felisberto, de somente 16 anos, ou voltar a improvisar o meio-campista Bobadilla na posição.

Em contrapartida, o meia-campista Michel Araújo, desfalque no clássico diante do Santos por amigdalite, já voltou a treinar normalmente com o elenco e ficará à disposição do São Paulo.

? Próximo duelo na mira! ?? Garanta seu ingresso para o duelo com o Red Bull Bragantino, no MorumBIS, neste sábado > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/rzIGLqHByb ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 16, 2024

Do outro lado, o Bragantino vem de vitória sobre a Ponte Preta, no Nabi Abi Chedid, por 1 a 0. Com o triunfo, o time de Bragança Paulista alcançou a primeira colocação do Grupo C, com 14 pontos ganhos.

O Massa Bruta, comandado por Pedro Caixinha, pode ter algumas mudanças. Isso porque na terça-feira a equipe irá enfrentar o Águilas Doradas, da Colômbia, pela partida de ida da segunda fase da Pré-Libertadores, em Medellín, no primeiro grande desafio da equipe em 2024.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 17 de fevereiro de 2024 (sábado)



Horário: às 18h (de Brasília)



Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira



VAR: José Claudio Rocha Filho

SÃO PAULO: Rafael; Bobadilla (Igor Felisberto), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Erick (Nikão), Luciano e Ferreirinha (Michel Araújo); Calleri.



Técnico: Thiago Carpini

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Raul, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Bruninho e Eduardo Sasha.



Técnico: Pedro Caixinha