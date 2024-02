Santos segue brecado pela Fifa e deve perder prazo por inscrição de reforço

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos ainda não chegou a um acordo com o ex-técnico Fabián Bustos e o Transfer Ban, punição imposta pela Fifa, segue valendo. Com a proibição, o clube não deve conseguir inscrever novos reforços no Paulista.

O que aconteceu

A diretoria do Santos esteve otimista pela negociação com Bustos, mas ainda não chegou em um denominador comum. O Peixe bate o pé pelo parcelamento da dívida, enquanto o treinador quer receber de uma vez só.

O Transfer Ban é uma punição administrativa que a FIFA aplica aos clubes pelo não pagamento de transferências internacionais. No caso do Santos, por uma dívida de rescisão contratual com Fabián Bustos.

As conversas evoluíram nos últimos dias, mas, segundo apurou o UOL, estão distantes de um desfecho. O Santos deve R$ 4 milhões referentes à multa. Bustos teve passagem pelo clube em 2022.

Com a punição, o Santos não pode registrar novos contratos ou inscrever jogadores em competições. O Peixe teve a pena aplicada no dia 1º de fevereiro. Antes disso, porém, conseguiu inscrever 12 reforços, como Gil, Giuliano, Bigode, dentre outros. Restaram Gabriel Brazão e Jorge.

O goleiro Gabriel Brazão treina normalmente no CT Rei Pelé e não deve ser opção para Carille. O lateral Jorge ainda treina de forma isolada, sem progredir fisicamente e pode ser devolvido ao Palmeiras.

Hoje é o último dia para os clubes inscreverem jogadores na lista A do Campeonato Paulista e Brazão deve ficar de fora. O próximo prazo previsto é na segunda fase da competição, nas quartas de final. As mudanças devem ser feitas até dia 15 de março.

O goleiro tem se destacado em treinos no CT Rei Pelé e em coletivos comandados por Fábio Carille. O Peixe segue com o titular João Paulo, além de Diógenes, Gustavo Jundi, Rodrigo Falcão e João Pedro.