Santos se anima com dupla Gil e Joaquim e tem melhor defesa do Paulistão

O elenco do Santos passou por uma grande reformulação para 2024. Na defesa, Joaquim conseguiu se manter no grupo e ganhou a companhia do experiente Gil. E a nova dupla de zaga alvinegra está animando o clube e os torcedores.

Eles já somam sete jogos juntos, sendo todos como titulares. Em todos, aliás, eles nem sequer foram substituídos. Foram seis vitórias e apenas uma derrota. Além disso, o Peixe sofreu somente três gols neste período.

O único embate em que eles não formaram a dupla titular foi no empate de 2 a 2 com o Mirassol, quando Joaquim estava suspenso. Na ocasião, Messias foi escalado ao lado de Gil.

As boas atuações dos zagueiros santistas está rendendo ótimos frutos. O Alvinegro Praiano tem a melhor defesa do Campeonato Paulista, com cinco tentos concedidos, ao lado do Palmeiras.

O casamento entre Gil e Joaquim, aliás, está agradando muito a comissão técnica. Após a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, na última quarta-feira (14), o técnico Fábio Carille exaltou a parceria.

O comandante destacou a sua torcida para que Joaquim fique no clube por um longo tempo. O defensor chamou a atenção de outras equipes na última janela de transferências;

"Mesmo longe daqui do Santos, sempre falei com muitos profissionais, inclusive com o Marcelo Fernandes. Sempre falo muito desse jogador (Joaquim), a chegada do Gil, com a experiência dele, um cara que trabalhei por quatro, cinco anos. Sei que se cuida, vai jogar muito mais se quiser. Se completam. O Gil mais experiente, Joaquim rápido, com imposição física, bola aérea... casam muito. Espero que o Joaquim fique aqui uns dez anos...", contou.

Com a dupla à disposição, o Santos volta a campo no domingo (18), às 16h (de Brasília), quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro, pela nona rodada do Estadual.

