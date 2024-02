Santos empata com time do Catar em jogo-treino com homenagens a Edu

O Santos empatou em 3 a 3 com o Al Bidda SC, do Catar, em jogo-treino no centro de treinamento do Al Sailya SC, em Doha. A partida ainda teve homenagens a Edu.

O técnico Orlando Ribeiro mandou a campo o seguinte time, contando apenas com atletas de até 24 anos: Paulo Mazoti (João Fernandes); Cadu (Gustavo Henrique), Derick (Thiago), Diego Matos (Balão) e JP Chermont; Vinícius Balieiro (Hyan), Ed Carlos (Gabriel Bontempo) e Ivonei (Bernardo); Miguelito, Andrey (Felipe Laurindo) e Rodrigo Cezar.

Os gols do Peixe foram marcados por Miguelito, Rodrigo Cezar e Derick. Após o término do duelo, o Santos recebeu o trófeu símbolico Qatar Friendship Trophy.

Edu, por sua vez, foi homenageado pelo presidente do Al Bidda SC com um trófeu e um bolo com sua foto nos tempos de jogador do Alvinegro Praiano.