Santos e WTorre apresentam projeto da nova Vila Belmiro à prefeitura

Hoje (16), o Santos e a WT Torre apresentam o projeto da construção da nova Vila Belmiro à prefeitura da cidade de Santos. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Rogério Santos.

Para representar o Peixe na reunião, estiveram presentes Marcelo Teixeira Filho, Nicolino Bozzela Júnior, Roberto Diz Torres, o gerente administrativo Noberto Gonçalves Júnior e Guilherme Barbosa, membro do departamento jurídico.

Já pelo lado da prefeitura compareceram: o secretário do Governo, Fábio Ferraz, o Secretário de Assuntos Legislativos e Governamentais, Júlio Eduardo Santos, e a Secretária de Infraestrutura e Edificações, Larissa Cordeiro.

De acordo com Larissa, o processo de análise será iniciado em sua secretária para depois passar para as demais competentes no caso.

"A partir de agora a gente vai iniciar a análise na nossa secretaria. Em seguida iremos demandar para as outras secretarias, como a de Meio Ambiente, Saúde e CET, para a legalização do projeto de licenciamento do projeto, apontando todas as necessidades para o ok final da parte da prefeitura", afirmou.

O prefeito Rodrigo e o diretor de novos negócios da WTorre, Luiz Otávio Alves, destacaram a importância do encontro.

"Uma etapa muito importante. O prefeito se comprometeu com uma força tarefa para ajudar nesse processo. Assim para a gente avançar no processo e realizar esse sonho, não só do Santos, mas também da WTorre", disse o diretor.

"É a Vila mais famosa do mundo. Esse projeto é um desejo antigo do torcedor, da altura que merece, e irá trazer muitos benefícios. É prioritário para o município, com um interesse público muito grande. Vai gerar empregos e irá transformar a nossa realidade de forma muito positiva, no turismo, no entretenimento. Importante essa ação do Santos, com apoio total do governo municipal, para que seja analisada o mais rápido possível", finalizou o prefeito.

O projeto, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Santos e pelos sócios, é sobre a construção de uma nova arena multiuso, com base em grandes estádios do mundo. O estádio ficará exatamente onde está a Vila Belmiro e terá capacidade de mais de 30 mil pessoas.

A área construída total será de 71.690,46 m². Destes, a área comercial ocupará 4.940 m², que serão distribuídos em 27 lojas internas e 36 lojas externas.

A previsão é que a reconstrução comece no começo neste ano e dure de 24 a 30 meses. Enquanto estiver sem a Vila Belmiro, o Santos deve atuar em São Paulo, especialmente no Pacaembu.