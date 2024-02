Santos anuncia ingressos para jogo contra São Bernardo, no Morumbis, com preços especiais

O Santos divulgou nesta sexta-feira a venda dos ingressos para o duelo contra o São Bernardo, que será disputado no Morumbis, estádio do São Paulo. Com valores especiais, as entradas para o duelo pelo Campeonato Paulista custarão entre R$ 40 e R$ 140 (inteira).

As vendas começarão nesta segunda-feira, a partir das 10h (de Brasília), para os sócios torcedores. O público geral poderá adquirir suas entradas a partir do dia seguinte, às 12h.

SANTOS NO MORUMBIS! ?? O Santos FC definiu preços especiais para a compra de ingressos para a partida contra o São Bernardo, no MorumBis, na capital, no domingo (25), às 11h. No setor de Arquibancada, o torcedor que for com a camisa do Peixe pagará meia entrada. Serão quatro... pic.twitter.com/aONUxiGIEX ? Santos FC (@SantosFC) February 17, 2024

O Peixe também anunciou que antes da partida acontecerá uma homenagem ao título do Campeonato Paulista de 1984, que completará 40 anos. Serginho Chulapa, autor único gol da final, contra o Corinthians, estará presente representando o time campeão.

Os torcedores que são donos de camarotes ou cadeiras cativas na Vila Belmiro terão prioridade na compra de ingressos durante as primeiras 48 horas de vendas. Passado este prazo, as entradas serão vendidas para o público geral.

Antes de enfrentar o São Bernardo no Morumbis, o Santos entra em campo neste domingo para enfrentar o Novorizontino, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Paulistão. Já garantido nas oitavas de final, o Alvinegro Praiano é o líder do Grupo A do Estadual, com 19 pontos.