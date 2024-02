SAF do Vasco alerta Pedrinho sobre multa em caso de violações no contrato

Do UOL, no Rio de Janeiro

Embora não admitam publicamente, a relação entre a SAF do Vasco e o clube associativo, gerido por Pedrinho, tem tido ruídos e até ameaça de multas.

O que aconteceu

A Vasco SAF não gostou de uma entrevista dada por Pedrinho e o notificou sobre o episódio. Na ocasião, o ídolo vascaíno cobrou maiores investimentos da empresa no CT Moacyr Barbosa, mesmo com o terreno pertencendo ao clube associativo.

A notificação ressalta ainda a possibilidade de multa a Pedrinho. Isso, na avaliação da Vasco SAF, acontecerá caso ela entenda que o ídolo vascaíno violou algumas regras de sigilo previstas no contrato entre as partes.

A notificação recebida por Pedrinho faz parte de um processo burocrático acordado entre os dois lados. Estabeleceu-se que qualquer tipo de tratativa entre Vasco SAF e clube associativo precisa ser documentada, algo sugerido pelo presidente vascaíno e seus pares. O "puxão de orelhas" foi feito dessa forma.

A Vasco SAF avalia que tinha uma relação mais informal com a gestão passada. Com o ex-presidente Jorge Salgado, o contato era feito de forma mais direta, por telefone ou Whatsapp.

Pedrinho fez um post enigmático no último sábado (10). Em sua sala da presidência em São Januário, ele aparece olhando para o gramado com a legenda: "Quando meu silêncio fala..."

Pedrinho nega ruptura com a 777

Pedrinho postou vídeo na última quarta (14) rebatendo informações sobre uma possível ruptura com a 777. O jornalista Jorge Nicola informou que o dirigente e seus pares estudam uma forma de romper o contrato com a empresa norte-americana para abrir caminho à Crefisa, hoje patrocinadora do Palmeiras.

Pedrinho, porém, negou este movimento. O ídolo vascaíno afirmou que sua gestão apenas tem feito um trabalho de fiscalização. E que as conversas com a Crefisa são exclusivamente sobre a modernização de São Januário.

Tem circulado uma notícia de que tem tido briga, ruptura, mas não tem nada disso. Não é porque eu não participei do planejamento do futebol que isso pode gerar qualquer briga ou confusão. A nossa gestão tem por característica ser mais proativa, fiscalizar e cobrar, mas isso está muito longe de querer confusão

Pedrinho

Ruídos

A Vasco SAF tem tomado algumas decisões que nem sempre passam pela alta cúpula da 777 Partners. A notificação sobre a declaração de Pedrinho sobre o CT Moacyr Barbosa, por exemplo, não veio dos norte-americanos que são donos da sociedade anônima. Ela ficou restrita à empresa criada pelos investidores e que tem como CEO o executivo Lúcio Barbosa.