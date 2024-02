Romero diz que Corinthians tem interesse em contratar seu irmão gêmeo

Do UOL, em São Paulo

O atacante Ángel Romero revelou que o Corinthians tem interesse na contratação de seu irmão gêmeo, Óscar.

O que aconteceu

O clube estaria em contato com Óscar e acompanha a situação, devido à limitação de estrangeiros no elenco. O jogador está livre no mercado desde que deixou o Pendikspor, da Turquia.

"O pessoal do Corinthians perguntou sobre a situação do Oscar, não está fácil por conta da cota estrangeira. Não sei se será possível, mas há interesse. Vamos ver o que acontece", disse Ángel para a Rádio Monumental AM 1080, do Paraguai.

Creio que é muito difícil dizer que pode acontecer, não depende de nós. Se dependesse de nós, ele já estaria aqui. Ángel Romero

Os irmãos já atuaram juntos na seleção paraguaia e no San Lorenzo, da Argentina. Em 2018, Ángel já havia tentado trazer Óscar para o Corinthians, mas o alto salário inviabilizou o negócio.

"Obviamente, desejo o melhor a Óscar, tomara que seja conosco, mas independentemente de onde seja, que possa voltar a jogar e que esteja em alto nível. É um grande jogador, onde quer que vá irá render", completou o atacante.

Atualmente, o elenco do Corinthians conta com seis estrangeiros, Félix Torres, Diego Palacios, Matías Rojas, Ángel, Fausto Vera e Rodrigo Garro. No futebol brasileiro, há limitação de sete atletas gringos por partida.

No último jogo do Corinthians, Ángel voltou a marcar, fazendo dois gols na goleada contra o Botafogo-SP, na 8ª rodada do Campeonato Paulista. O atacante tem 3 gols em 7 jogos pelo Paulistão.

