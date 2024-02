Rogério Ceni, treinador do Bahia, projeta clássico contra o Vitória

O Bahia venceu o América-RN pela Copa do Nordeste e agora passa a pensar no próximo desafio da temporada: o clássico do final de semana contra o Vitória. Em entrevista coletiva, o treinador Rogério Ceni projetou o duelo.

"Vai ser o primeiro time de Série A que enfrentaremos [nesta temporada], é um clássico, fora de casa, torcida única. Nós precisamos jogar muito bem, eles pouparam quase o time todo. E o Baiano está apertado, nós temos 13 e o Vitória tem 10, além do Barcelona que venceu e tem 13. Precisamos do resultado, temos jogar pela manutenção da liderança, vai ser um grande jogo", disse.

? Fala, Ceni! Comandante tricolor analisou mais um triunfo e falou sobre o BA-Vi. Vídeo completo, com 19 minutos, aqui ?? https://t.co/c6v4JbC441? #BBMP pic.twitter.com/SZPX9vuZw1 ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 16, 2024

Questionado sobre o rodízio que tem feito na equipe nos jogos da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, Rogério Ceni ressaltou a força do elenco do Bahia.

"Meu time tem no mínimo 17, 18 caras que jogam. Se perguntarem quem são os 11, não vou saber responder. Nós temos que rodar e é isso que dá energia a esses jogadores", comentou.

Vitória e Bahia se enfrentam no Barradão neste domingo, às 16h (de Brasília), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Baiano.