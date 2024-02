Revezamento 4x200m livre feminino quebra recorde sul-americano e termina em 4º no Mundial

O dia foi de conquistas inéditas para o Brasil no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Doha, no Catar. Nesta quinta-feira, o revezamento 4x200m livre feminino fechou a competição na quarta colocação e quebrou o recorde sul-americano da prova após oito anos.

A equipe formada pelas nadadoras Stephanie Balduccini, Maria Fernanda Costa, Aline Rodrigues e Gabrielle Roncatto estabeleceu uma nova marca a ser quebrada e finalizou com um tempo de 7min52s71. Com o resultado, o Brasil garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nessa prova.

"Esse revezamento vem crescendo. A cada competição vamos evoluindo e espero que em Paris consigamos um resultado histórico para o Brasil. Batemos o recorde sul-americano e queremos mais", afirmou Aline Rodrigues após alcançar tal marca.

Quem garantiu a medalha de ouro na prova foi a China, com um tempo de 7min47s26. A Grã-Bretanha levou a prata, com 7min50s90, enquanto o bronze foi para a Austrália, que fechou em 7min51s41.

RECORDE SUL-AMERICANO E 4ª LUGAR DO MUNDO! Nosso revezamento 4x200m livre, além de conquistar a vaga olímpica, brilha com novo recorde sul-americano na final do Mundial Maria Fernanda Costa, Stephanie Balduccini, Aline Rodrigues e Gabrielle Roncatto nadaram para: 7:52.71

Stephanie Balduccini alcança final dos 100m livre e Gabrielle Assis fecha em nono

Antes de entrar na piscina para a disputa do revezamento 4x200m livre, Stephanie Balduccini esteve na água para encarar a semifinal dos 100m livre feminino. A brasileira fechou a prova em 54s07, teve o oitavo melhor tempo e se classificou à final. A decisão da prova será nesta sexta-feira, às 13 horas (de Brasília).

Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2023, Gabrielle Assis não conseguiu chegar à final nos 200m peito. A atleta brasileira completou a prova em 2min25s62 e terminou a competição na nona colocação.

O Mundial de Esportes Aquáticos terá sequência nesta sexta-feira. O Brasil estará na disputa do 100m borboleta com Matheus Gonche; Beatriz Dizotti e Gabrielle Roncatto competem no 800m livre; e, ainda, o revezamento 4x200m livre masculino entra na piscina em busca de um bom resultado.