Renato Augusto evita assunto sobre golpe de irmã de Léo Moura após prisão

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O meia Renato Augusto não quer se envolver publicamente com a irmã de Léo Moura. Lívia Moura foi presa nesta semana por aplicar golpe ingressos falsos no carnaval carioca, e tem o jogador do Fluminense como uma das vítimas no passado.

O que aconteceu

Renato Augusto não vai se posicionar sobre o caso, fora do processo que já tramita na Justiça.

O jogador disse a pessoas próximas que o foco dele é outro, não a prisão de Lívia. Um dos reforços do Fluminense para 2024, ele foi titular no clássico de quarta-feira (14), contra o Vasco.

Renato opta pelo silêncio público, mas participou no fim de janeiro de uma audiência na Justiça. Ele é assistente de acusação em uma ação do Ministério Público do Rio contra Lívia e mais duas pessoas.

O processo enquadra Lívia por estelionato, após um golpe estimado em pelo menos R$ 225 mil no jogador e sua família.

A próxima audiência está marcada para 19 de março. Lívia não tinha participado da última, tanto que o caso seguiria à revelia.

Mas o juiz já certificou nos autos que Livia está presa, tendo efetuado a requisição dela para audiência.

Por que Livia foi presa

Livia Moura, irmã de Leo Moura Imagem: Polícia Civil

A irmã do ex-lateral Léo Moura foi presa sob acusação de vender entradas falsas para o desfile das escolas de samba do Rio, na Sapucaí.

A polícia encontrou na casa dela pulseiras falsas e chegou ao caso após a denúncia de que Livia cobrou R$ 5 mil de duas pessoas, sob a promessa de que elas entrariam em um camarote. Mas os nomes jamais entraram na lista.

Com Renato Augusto, a acusação é de que ela disse que contrataria cantores para a festa de um ano de casamento dele, mas jamais fez a intermediação dos artistas (Thiaguinho, Rodriguinho, Mc Marcinho e Péricles).

Segundo o processo, Livia ainda roubou folhas de cheque no nome de Renato Augusto e assinou como se fossem a mãe do jogador. O golpe foi estimado em R$ 130 mil.