Reintegrado ao elenco, Dodô é inscrito pelo Santos para a disputa do Paulistão

Nesta sexta-feira, o Santos fechou a lista de inscritos para a disputa do Paulistão. A principal inclusão foi o lateral esquerdo Dodô.

O Peixe optou por reintegrar o jogador por conta de problemas no setor, já que Kevyson e Souza estão lesionados. Além dele, o goleiro Breno foi incluído na lista A.

Já na lista B, destinada a jogadores oriundos da base nascidos até 2002, o Santos inscreveu o volante Hyan e o lateral João Pedro Chermont.

Na troca de passes! ??? pic.twitter.com/ROvj5TmF1s ? Santos FC (@SantosFC) February 16, 2024

Entre as ausências da lista pode-se destacar o goleiro Gabriel Brazão e o lateral Jorge. O primeiro ainda não foi anunciado por conta do transfer ban recebido pelo Peixe devido a uma dívida com o técnico Fabián Bustos, ao passo que o segundo está em recuperação de cirurgia no joelho.

Já classificado, o Santos encara o Novorizontino, pela nona rodada do Paulistão, às 16h (de Brasília) desse domingo, na Vila Belmiro. Com 19 pontos, o Peixe está na ponta do Grupo A e da classificação geral.

Confira os inscritos do Santos para o Paulistão:

Lista A:

Goleiros: Breno, Diogenes e João Paulo



Defensores: Aderlan, Gil, Diego, Felipe Jonatan, Hayner, Basso, Joaquim, Dodô e Messias



Meio-campistas: Diego Pituca, Giuliano, Nonato, João Schmidt, Cazares, Otero, Rincón e Zanocelo



Atacantes: Morelos, Guilherme, Furch, Marcelinho, Pedrinho e Willian Bigode

Lista B

Defensores: Jair, João Pedro, Souza, Kevyson e João Pedro Chermont



Meio-campista: Hyan



Atacantes: Weslley Patati e João Victor