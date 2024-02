Prass revela ligação de dirigente para consultá-lo sobre queda de técnico

O ex-goleiro Fernando Prass admitiu que já foi consultado por um dirigente sobre a possível demissão de um treinador quando ainda atuava.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL Esporte, Prass explicou os cuidados que ele acredita que um diretor deve ter ao buscar conselhos de um atleta para este tipo de decisão.

"Acontece [de o jogador ser consultado sobre o treinador] na saída, na chegada. Aconteceu comigo. Na antevéspera de um jogo importante, um dirigente me ligou: 'Vou mandar o treinador embora'. Eu falei: 'Tá maluco? Se a gente perder, a culpa vai ser sua. Aí, se a gente perde, diriam que ganharíamos com ele; se a gente ganha, depois de ele sair, o trabalho é dele. Eu não vejo necessidade'. Eu deixei claro que minha sensação como atleta era de que não era o momento", contou o ex-jogador.

"Se é certo ou errado? Acho que é errado perguntar para quem não tem condição de avaliar ou para quem tem uma opinião viciada - com algo que tire a credibilidade, por exemplo. Mas o jogador trabalhou com o treinador, conhece o grupo. Mas pode ser um tiro no pé, então o diretor tem que tomar cuidado", completou.

Fernando Prass ainda refletiu sobre as trocas de treinadores no Brasil. O ex-goleiro não vê nenhum tipo de lógica no grande número de demissões e contratações enquanto os campeonatos acontecem.

"Toda troca de treinador é muito complicada. Tem que ver, entender porque foi trocado. Às vezes tem que trocar - quando se vê que a coisa não vai andar -, mas aqui no Brasil é demais. O volume de trocas. A gente vê times trocando de treinador depois de quatro rodadas. Isso é surreal, é absurdo, é impensável. Não tem lógica", disse.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar na próxima segunda-feira (19), às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.