Ponte Preta apresenta uniformes de nova patrocinadora para a temporada

A Ponte Preta apresentou seus novos uniformes para a temporada 2024. Os mantos são fabricados pela Diadora, marca italiana de sportswear.

O que aconteceu

O novo uniforme Squadra, que vestirá os jogadores, oferece conforto com tecido interloque mesh, secagem rápida e destaca o escudo em TPU.

Conta ainda com display interno com ilustração da Macaca sobre o Estádio Moisés Lucarelli, a faixa diagonal e o mapa histórico da região de Campinas em marca d'água.

Nas costas, aparecem as coordenadas do estádio em prata e o box dos números com a silhueta do escudo do clube.

Além do conforto, o uniforme Jogador apresenta diferenciais como logotipo da Diadora em silicone com relevo, gola canelada, recorte lateral e a pala das costas em Jacquard Diadora.

Já a versão Fan mantém a estampa do mapa da cidade e coordenadas do estádio, com destaque para a marca da Diadora bordada e o escudo da Macaca em tafetá com fio silk damask de alta definição.

Nova camisa da Ponte Preta, da Diadora Imagem: Diadora

Parceria de longo prazo

A Diadora acertou um contrato de 3 anos com a Ponte Preta para ser a fornecedora de material esportivo do time.

A marca italiana ficou conhecida por patrocinar grandes nomes do esporte brasileiro, como Zico e Ayrton Senna.