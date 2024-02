Palmeiras anuncia 24 mil ingressos para clássico contra o Corinthians em Barueri

O Palmeiras terá grande apoio do seu torcedor no clássico contra o Corinthians, neste domingo (18), pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão anunciou, na manhã desta sexta-feira (16), um total de 24 mil ingressos vendidos para o Derby, que será disputado na Arena Barueri.

O estádio, gerido por uma das empresas da presidente Leila Pereira, tem cerca de 31 mil lugares de capacidade. A venda geral para a torcida palmeirense foi aberta na última quarta-feira (14).

Os valores das entradas estão com um preço mais baixo em relação a outras partidas do Palmeiras como mandante. Os preços variam de R$80,00 a R$140,00, com meias-entradas e inteiras. O torcedor pode adquirir os bilhetes no site oficial do clube.

O número de ingressos comercializados é mais que o dobro do público presente no último duelo do Verdão na Arena Barueri, contra o Ituano, no último dia 8 de fevereiro (quinta-feira). Na ocasião, cerca de 10.659 torcedores assistiram à vitória alviverde por 2 a 0, com gols de Flaco López e Rony.

Ainda invicto, o Palmeiras lidera o Grupo B do Paulistão, com 17 pontos somados ? dois abaixo do Santos, primeiro colocado da classificação geral. O Corinthians, por sua vez, ocupa a lanterna do Grupo C, com nove unidades ? quatro a menos que a vice-líder Inter de Limeira e cinco atrás do líder Red Bull Bragantino.

Válido pela nona rodada do Estadual, o Derby está previsto para as 18 horas (de Brasília) de domingo, na Arena Barueri ? palco das partidas do Alviverde enquanto o Allianz Parque segue vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) devido às condições do gramado sintético.