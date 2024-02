Pai de vítima do Ninho após Flamengo ser condenado: 'Sensação de justiça'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Cristiano Esmério, pai de Christian Esmério, falou em "alívio" após sentença que condenou o Flamengo a pagar os familiares do goleiro, uma das 10 vítimas do incêndio no Ninho do Urubu.

Como sempre falamos, fomos até o final por justiça, pela condenação de alguém. Essa sentença traz certo alívio porque só nós sabemos o que nós passamos, o que ouvimos. Por tudo isso, há, em parte, uma sensação de Justiça

Cristiano

Condenação

O Rubro-Negro foi condenado ontem (15) pela Justiça do Rio. O clube terá de pagar cerca de R$ 3 milhões aos pais e ao irmão de Christian. Cabe recurso.

Andréia Cândido de Oliveira e Cristiano Esmério de Oliveira ganharão, ao todo, R$ 2,824 milhões por danos morais, além de uma pensão de R$ 7 mil por mês. Já Cristiano Júnior, irmão do goleiro, tem direito a R$ 120 mil.

A família de Christian Esmério foi a única a não fechar acordo com o Fla. Ela acionou o clube da Justiça em 2021, com um pedido inicial de cerca de R$ 8,4 milhões, entre indenização e pensão.

"Houve a condenação, mas é ruim falar sobre isso. A gente revive tudo. Não há valor que vai trazer o meu filho", disse Cristiano, ao UOL.

Cristiano e Andreia falaram sobre a luta judicial contra o Rubro-Negro na última semana. No dia 8 de fevereiro, a tragédia completou cinco anos.

"A nossa luta é pelo sonho do nosso filho, mas também por justiça. Eu sei que se ele estivesse aqui, lutaria até o fim, como sempre lutou na vida dele", apontou o pai.

"A nossa luta diária é, além de tudo, mostrar que o Flamengo pode ser o maior clube do mundo, mas não é maior que o nosso filho", completou a mãe.