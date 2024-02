Osorio responde críticas após empate do Athletico-PR em casa

No jogo que antecedeu ao clássico contra o Coritiba, o Athletico-PR decepcionou a sua torcida com o empate em casa contra o Operário. Além de perder dois pontos no Campeonato Paranaense, o técnico Juan Carlos Osorio teve que lidar com as críticas.

A torcida do Furacão reclamou da atuação em parte do jogo disputado na Arena da Baixada. Na entrevista coletiva, Osorio acabou questionado sobre as constantes mudanças na escalação da equipe.

"A torcida está no direito de se manifestar. Nossa ideia não é jogar por uma bola, mas sim controlar a bola. Considero que há mais chance de ganhar (o jogo) quando se controla a bola. É isso que tratamos de fazer", comentou Osorio, que ponderou sobre as modificações no time.

"Jogaremos 3 torneios e necessitamos, no mínimo, de 20 jogadores que possam jogar. Não tenho dúvidas ou indecisões. Pelo contrário, como deve ser em esportes competitivos, não aspiro ter 11 titulares, isso não existe no mundo do futebol, nem com Manchester City ou Bayern, que podem investir milhões em reforços", emendou.

Ainda sobre o empate contra o Operário, Osorio diz que irá valorizar as virtudes apresentadas pela equipe. "Enfrentamos um rival atlético, que buscou nos controlar. Competimos bem na parte física, controlamos o jogo por alguns momentos, não geramos tantas oportunidades para eles, mas acho que merecíamos pelo menos um gol. Limitamos as chances do rival. Em geral, controlamos o jogo, fico com as coisas positivas", confirmou.

Por outro lado, Osorio promete intensificar as correções em detalhes para evitar novos tropeços. "Precisamos melhorar as definições e a entrada no último terço do campo adversário", explicou.