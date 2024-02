O que falta para CBF anunciar Rodrigo Caetano como novo chefe de seleções

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A CBF está cada vez mais perto de anunciar Rodrigo Caetano como novo coordenador de seleções. Detalhes que serão resolvidos entre hoje e os próximos dias são as pendências finais para que a contratação seja oficial.

O que acontece

Rodrigo Caetano é esperado no Rio hoje (16) e conversará presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para fechar os detalhes do anúncio. As bases contratuais do acordo já foram fechadas.

A CBF precisa avançar na reestruturação do setor de seleções antes da chegada oficial do novo chefe. E isso inclui as demissões de Ramon Menezes, técnico da sub-20, e Branco, coordenador da base.

O UOL apurou que Caetano ficou bem visto na CBF para essa tarefa por ser considerado um sujeito sistemático, com perfil para reestruturação da diretoria de seleções.

Ele terá autonomia para escolher os técnicos da base, trabalhando de forma alinhada com Dorival Júnior na principal. Ambos já fizeram dobradinha em clubes, como o Flamengo. Dorival gosta da chegada de Rodrigo.

O dirigente, no entanto, ainda não se despediu oficialmente do Atlético-MG e evita comentar publicamente questões ligadas à CBF.

E Juan?

No meio disso tudo, há a negociação com outro personagem: o ex-zagueiro Juan, hoje no Flamengo, para o papel de coordenador técnico da seleção.

Ednaldo Rodrigues já conversou com Juan, gostou do que ouviu e sinalizou ao presidente do Fla, Rodolfo Landim, o interesse em contratá-lo.

A CBF aguarda o retorno de Juan junto com a delegação do Fla após o jogo de ontem, contra o Bangu, para avançar nas tratativas.

Perspectiva

O presidente da CBF já avisou que quer a nova equipe completa na data Fifa de março, quando o Brasil enfrentará Inglaterra e Espanha, em dois amistosos na Europa.

Dorival Júnior, no momento, está na Europa para observar jogadores. A convocação está prevista para 1º de março.