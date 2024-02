Novo reforço do Corinthians, Matheuzinho se destaca por eficiência nas assistências

O Corinthians oficializou de vez nesta sexta-feira a contratação do lateral-direito Matheuzinho, que estava no Flamengo. O atleta acertou sua ida em definitivo ao Timão após quatro anos defendendo as cores do Rubro-Negro, onde se destacou pelos bons números ofensivos.

Segundo o Sofascore, durante seu período no Flamengo, Matheuzinho anotou 21 assistências em 153 jogos (93 como titular). O jogador possui 85% de acerto nos passes, 30% de êxito nos cruzamentos e 94 dribles bem concedidos, além de 137 toques decisivos. O lateral também marcou quatro gols com a camisa do clube carioca.

Defensivamente o atleta também não deixa a desejar. Foram 203 desarmes realizados por Matheuzinho com a camisa do Flamengo, o que gera uma média de mais de um bote por partida.

Matheus França (23 anos) pelo Flamengo: ?? 153 jogos (95 titular)

?? 4 gols

?? 21 assistências (!)

? 137 passes decisivos

? 85% acerto no passe

?? 30% acerto cruzamento (!)

? 94 dribles certos (63%!)

? 203 desarmes (!)

Matheuzinho chega ao Corinthians para reforçar uma posição carente do elenco. O lateral-direito disputará vaga com Fagner, dono da posição desde 2014. Todavia, o ídolo corintiano, já com 34 anos de idade, não tem mais entregado boas atuações nos últimos anos, e poder perder espaço no time com a chegada do ex-Flamengo.

O atleta pode estrear com a camisa do Corinthians já neste domingo, no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Caso não entre em campo no Derby, Matheuzinho deverá realizar sua primeira partida pelo Timão contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira.