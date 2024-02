Naves se destaca novamente em vitória do Palmeiras contra o São Bernardo

O zagueiro Kaiky Naves vem ganhando cada vez mais espaço na equipe do Palmeiras. Na vitória desta quinta-feira contra o São Bernardo por 1 a 0 no Campeonato Paulista, o jovem de apenas 21 anos se destacou e foi um dos melhores em campo.

O atleta ganhou todos os duelos que teve na bola aérea, foram quatro disputas vencidas pelo alto no total, de acordo com dados do Sofascore. Além disso, fez três cortes e quatro desarmes. Nas estatísticas, Naves teve a maior nota do jogo, com 7,9.

#Paulistão ?? Kaiky Naves (21 anos) teve a maior Nota Sofascore do time em São Bernardo 0-1 Palmeiras! ? 4 desarmes

?? 3 cortes

? 4/4 duelos aéreos ganhos (100%!)

? 48/58 passes certos (83%)

? 2 passes decisivos

? 2 finalizações (1 no gol)

? Nota Sofascore 7.9 pic.twitter.com/ratcEa20M5 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 16, 2024

O zagueiro também ajudou ofensivamente, ele deu dois passes decisivos e finalizou duas vezes, sendo uma delas no gol. Trabalhando na saída de bola da equipe alviverde, acertou 83% dos 58 passes tentados.

Entrando sempre bem, o defensor vem ganhando a confiança da comissão técnica de Abel Ferreira. Neste ano, ele fez duas partidas e em ambas o Palmeiras não sofreu gols.

O Alviverde tem opções consolidadas para a posição. Além de Naves, o clube conta com Gustavo Gomez, Murillo e Luan. Em uma formação com três zagueiros, o treinador português também costuma usar o lateral direito Marcos Rocha por lá e testou recentemente o Piquerez na função.

Mesmo com a disputa acirrada, o jovem pode ganhar mais minutos dentro de campo. O calendário de fevereiro do Porco está cheio e terá três jogos do Campeonato Paulista em sete dias. O primeiro deles é o Derby contra o Corinthians, que será realizado neste domingo, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.