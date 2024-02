'Paga estádio, depois contrata jogador', diz Mauro Cezar sobre Corinthians

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola a iminente contratação do lateral direito Matheuzinho pelo Corinthians. Segundo ele, a diretoria do clube do Parque São Jorge deveria se preocupar primeiro em quitar as dívidas em aberto, como a da Neo Química Arena junto à Caixa, em vez de continuar abrindo o cofre para trazer reforços.

O problema da dívida: "O Corinthians poderia dar uma investida financeira pagando, como quase todo mundo faz. Você pega o dinheiro e pega a parcela que você deve, aí tem outra parcela, outra parcela. Poderia pegar o maior patrocínio máster do Brasil e direcionar uma parcela dele ao pagamento do estádio, tem mil maneiras, mas vai viver sempre nisso aí, tentando um favor, uma jogada para conseguir se livrar desse problema, entre tantos que tem".

'Corinthians fez um negócio sensacional': "O Corinthians parece mais preocupado em minimizar seus próprios problemas, então duas vitórias acabam tendo uma repercussão gigantesca porque de fato sempre há um esforço muito grande para tentar minimizar os problemas. Enquanto isso, faz um negócio sensacional: tinha o Matheuzinho emprestado, resolveu comprar por quatro milhões de euros, essa foi a melhor de todas. Emprestado, fica lá jogando, se der certo, tenta contratar; mas não quiseram e aí contrataram por quatro milhões de euros, realmente é uma gestão fantástica. E é o Matheuzinho".

'Essa é a cobrança no Corinthians': "Paga o estádio primeiro, depois contrata jogador. Pega emprestado, monta um time de refugo, se vira. Essa que é a cobrança que tem que ter no Corinthians, a gente tem muita paciência e entendimento, se vira, ninguém mandou o presidente se candidatar, todo mundo sabia dos problemas, cinco milhões no Garro, cinco milhões no Pedro Raul, quatro milhões no Matheuzinho, a dívida com o Mano Menezes, aí não quer pagar o estádio, ou pagar fazendo uma mirabolante operação. Isso é uma brincadeira".

'Corinthians se classificar no Paulistinha é o mínimo', diz Arnaldo Ribeiro

Buscar a classificação ao mata-mata do Paulista é o mínimo que o Corinthians deve fazer após o início ruim no campeonato, cobrou o comentarista Arnaldo Ribeiro. Para ele, o Timão precisa ter metas esportivas mais ousadas, condizentes com a folha de pagamento de um dos elencos mais caros do futebol brasileiro.

