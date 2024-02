Matheuzinho revela "sonho" de jogar no Corinthians e Pedro Henrique se diz preparado para estrear

A Fiel Torcida ganhou motivos para sorrir nesta sexta-feira. O Corinthians anunciou a chegada de três novos reforços: Igor Coronado, Matheus França e Pedro Henrique. Em entrevista ao canal oficial do clube, o lateral direito destacou o sonho que tinha de vestir a camisa alvinegra.

"Era um sonho meu e da minha família. Depois de muita luta, graças a Deus deu certo. Se o professor optar por me levar para o jogo, eu estou pronto para ajudar meus companheiros. Estou muito feliz e é isso que importa. Coração está leve, isso ajuda a crescer dentro do clube e começar a escrever minha história aqui dentro", afirmou Matheuzinho à Corinthians TV.

O defensor também deu mais detalhes sobre a relação com o técnico António Oliveira, ressaltando a vontade de vencer do português. O comandante participou ativamente do treino desta sexta-feira e fez parte da roda de 'bobinho' organizada pelo elenco.

"Eu me assustei (risos). Eu não sabia que ele tinha essa competitividade. Dá para ver que ele é um cara que gosta de ganhar, gosta de sempre estar na frente, então isso vai ajudar tanto a gente no campeonato quanto ele como treinador", disse o lateral.

Pedro Henrique, por sua vez, foi o último jogador a ser anunciado pelo Timão nesta sexta-feira. O atacante, que assinou contrato até 2025, exaltou o clube e se disse preparado para fazer sua estreia quando António Oliveira assim desejar.

"Todo jogador tem grandes objetivos na carreira e para mim não é diferente. Estou muito feliz, motivado. É um grande clube, essa camisa é pesadíssima. Muito feliz de poder chegar aqui. Fiz toda a pré-temporada e joguei alguns jogos do Campeonato Gaúcho. Estou apto e pronto para o professor quando ele precisar. Vai Corinthians!", declarou o ponta.

Com os respectivos nomes no BID da CBF, Matheuzinho, Coronado e Pedro Henrique já foram inscritos pelo Timão na lista da primeira fase do Paulistão. Assim, os três estão à disposição do técnico António Oliveira para a primeira fase do estadual.

Com dois dos três novos atletas disponíveis - Igor Coronado não está 100% fisicamente -, o Corinthians volta a campo neste domingo para o clássico contra o Palmeiras. O Derby acontece às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela nona rodada do Paulistão.